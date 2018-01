อิรักแกร่งเกินต้านถล่มมาเลเซีย 4-1

มาเลเซียประเดิมรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งแรก ด้วยความพ่ายแพ้ต่ออิรักไป 1-4 ในเกมประเดิมสนามกลุ่ม C

ที่สนามฉางชู ทีมชาติอิรักชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบกับทีมชาติมาเลเซียชุดอายุไม่เกิน 23 ปี

เริ่มเกมได้ 5 นาที เป็นอิรักที่ขึ้นนำ 1-0 จากการโหม่งของโมฮัมเหม็ด จาฟฟาล

5' GOAL! 1-0 IRAQ It's a dream start for Iraq as Mohammed Jaffal heads home to finish off a brilliant move!#AFCU23 #IRQvMAS pic.twitter.com/RhoG62kYcB — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

นาทีที่ 28 อิรักนำห่าง 2-0 จากแนวรับมาเลเซียสกัดลูกฟรีคิกไม่ขาด บอลเข้าทาง อามเจ็ด อัตวาน ยิงลอดหว่างแขนอิฟวัด อัคมาล ผู้รักษาประตูมาเลเซียเข้าไป และครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้

28' GOAL! 2-0 Iraq🇮🇶 Ajmed Attwan doubles the lead for Iraq after some truly sloppy defending from the Malaysians! #AFCU23 #IRQvMAS pic.twitter.com/BMXMTGYigV — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

เริ่มครึ่งหลัง เป็นอิรักที่ได้ประตูทิ้งห่าง 3-0 จากผลงานของอลาห์ มาห์วี ในนาทีที่ 56

56' GOAL! 3-0 Iraq Game,set and match? Alaa Mhawi finishes exquisitely to make it 3-0 for 🇮🇶! #AFCU23 #IRQvMAS pic.twitter.com/pyPJCdRMjk — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

นาทีที่ 78 มาเลเซียได้ประตูตีไข่แตก 3-1 จากการยิงของซาฟาวี ราซิด

78' GOAL! 1-3 Malaysia Safawi Rasad pulls one back for 🇲🇾 with a fine finish! Do we have a possible comeback on the cards?#AFCU23 #IRQvMAS pic.twitter.com/a5NgnT32aM — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

นาทีที่ 81 อิรีักได้ประตูที่ 4 ปิดท้านการหลุดเดี่ยวเลี้ยงไปยิงประตูของฮุสเซน อาลี

81' GOAL! 4-1 Iraq Oh dear, oh dear! Another spell of awful defending from the Malaysians results in a fourth goal for Iraq with Hussein Ali getting on the score sheet.#AFCU23 #IRQvMAS pic.twitter.com/Pq2ERSNrfs — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

หมดเวลาการแข่งขัน อิรักชนะมาเลเซีย 4-1 นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม C

รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม

อิรัก: อาเหม็ด บาซิล, อลาห์ มาห์วี, อาลี ลาตีฟ, เบอร์ฮัม จูมาห์, ฮัมซาห์ อัดนาน, ซาฟาห์ ฮาดี, อามเจ็ด อัตวาน, บาชาร์ เรห์ซาน (อาเหม็ด อับดุลริดดา น.85), ฮุสเซน อาลี, โมฮัมเหม็ด จาฟฟาล (อิบราฮิม บาเยช น.71), ฟาร์ฮาน ชากอร์ (อาลี ราฮีม น.89)

มาเลเซีย: อิฟวัด อัคมาล, โดมินิก ตัน, อิร์ฟาน ซาคาเรีย, อดัม นอร์ อัซลิน, แมทธิว เดวีส์, นอร์ อซัม อาซีห์, ดาเนียล อเมียร์ (อคิฟ ไซยาหิราน น.88), ไซอัซวาน อันดิค, ทานาบาลัน (อัคห์ยาร์ ราชิด น.60), ซาฟาวี ราซิด, จาฟรี ฟิรเดาส์ ชิว (โคกิเลสวาราน น.72)