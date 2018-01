โซรันผิดหวังช้างศึกเสียประตูเร็วทำพ่าย

โซรัน ยานโควิช หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ยอมรับว่าการเสียประตูเร็วตั้งแต่ต้นเกม ถือเป็นบทลงโทษสำหรับทีม พร้อมหวังว่าทีมจะทำได้ดีขึ้นในเกมต่อไปที่จะพบกับ ญี่ปุ่น

ทัพช้างศึก U23 ประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศจีนได้ไม่สวยหรูหลังพ่ายเกาหลีเหนือ U23 ไป 0-1 จากการยิงของ รี ฮุน ในช่วงต้นเกม

2′ GOAL! 1-0 DPR Korea

A dream start for Ri Hun, who takes advantage of a Thailand defensive breakdown and gets DPR Korea on the board.#AFCU23 #PRKvTHA pic.twitter.com/xrYJZ4tyBo

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018