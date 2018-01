จีนควงกาตาร์เฮกลุ่มประเดิมสนามกลุ่ม A ชิงแชมป์เอเชีย (มีคลิป)

ทีมชาติจีนและทีมชาติกาตาร์ ประเดิมเกมแรกของกลุ่ม A ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียต่ำกว่า 23 ปีด้วยชัยชนะ

เกมคู่เปิดสนามที่สนามฉางโจว โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ทีมชาติจีนอายุต่ำกว่า 23 ปี เจ้าภาพ พบกับ ทีมชาติโอมานอายุต่ำกว่า 23 ปี

นาทีที่ 31 เป็นเจ้าภาพที่นำไปก่อน 1-0 จากหลี่ ชูไอ่เปิดให้ หยาง หลี่หยู ยิงเข้าไป

31' GOAL! 1-0 China! Yang Liyu makes up for his earlier wasted chance with a beautiful finish after a great play by Wei Shihao and Li Shuai to open scoring for the hosts.#AFCU23 #CHNvOMA pic.twitter.com/T0p5OLgeTu — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 9, 2018

อีก 3 นาทีถัดมา เจ้าภาพได้ประตูที่ 2 จากลูกโหม่งของหลี่ เสี่ยวหมิง

34' GOAL! 2-0 China Li Xiaoming makes no mistake to head the ball in after an incredible ball into the box from Wei Shihao.#AFCU23 #CHNvOMA pic.twitter.com/VUSsjnD6wL — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 9, 2018

ทีมชาติจีนได้ประตูปิดท้าย ในนาทีที่ 53 จากการโหม่งของเว่ย ฉื่อเห่า หมดเวลาการแข่งขันทีมชาติจีนชนะทีมชาติโอมานไป 3-0 ถือเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย หลังจากที่ในปี 2014 และ 2016 ลงแข่งรวมกัน 6 นัด แพ้รวดทุกนัดที่แข่งขัน

53' GOAL! 3-0 China! Wei Shihao's excellent game just got even better. He makes it three for the hosts with a brilliant free header.#AFCU23 #CHNvOMA pic.twitter.com/HM1dxDwnh3 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 9, 2018

ส่วนผลอีกคู่หนึ่ง กาตาร์ชนะอุซเบกิสถาน 1-0 โดยกาตาร์ได้ประตูชัยจากอัลโมเอซ อาลี น.56