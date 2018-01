กำลังพีค! ซนซิวรางวัล Best Footballer in Asia

แม้ว่า ซน จะไม่ใช่กองหน้าอาชีพ แต่หลายครั้งเมื่อทีมขาดตัวเลือกด้านหน้า เขาก็พร้อมรับอาสาทำหน้าที่ โดยมีจังหวะการวิ่งสอดแนวรับคู่แข่ง และการยิงไกลเป็นอีกหนึ่งอาวุธ

ซน ได้รับการเสนอชื่อตลอด 4 ครั้งหลังสุดของการประกาศรางวัลนี้ โดยมีเพียงปีล่าสุดที่อันดับ 1 ตกเป็นของ ชินจิ โอกาซากิ ที่พา เลสเตอร์ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ซึ่งในปีนั้น เขามีคะแนนเป็นอันดับที่ 3

From #ACL2017 to #WCQ, 🇸🇾 Omar Khribin has had an outstanding 2017.

Relive the best moments from the 2017 AFC Player of the Year's phenomenal year! 🎉 #AFCAwards2017 pic.twitter.com/wQBhJiWJeI

