OFFICIAL! โฮจิมินห์ตั้งมิอุระนั่งแท่นกุนซือใหม่

โทชิยะ มิอุระ กุนซือชาวญี่ปุ่นกลับมาเวียดนามอีกครั้งในรอบ 2 ปี โดยรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมโฮจิมินห์ เอฟซี

มิอุระ วัย 54 ปี เซ็นสัญญาเป็นเวลา 2 ปีกับสโมสรที่มีเล คอง วินห์ ตำนานทีมชาติเวียดนามเป็นประธานสโมสร โดยมีเป้าหมายจบ 3 อันดับแรกของตารางในฤดูกาล 2018 หลังจากที่ฤดูกาลจบอันดับที่ 12 จากทั้งหมด 14 ทีม

นอกจากจะมีเปิดตัวผู้จัดการทีมแล้ว ทางสโมสรยังได้มีการเปิดตัวโลโก้สโมสรเป็นรูปเรือรบสีแดง และนักเตะใหม่นำโดยกาสตอน เมอร์โล กองหน้าชาวเวียดนามเชื้อสายอาร์เจนตินาวัย 33 ปี ดีกรีดาวซัลโววีลีก 5 สมัย และ 2 ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามอย่าง เจิ่น ฟิ ซอน กับ เซิม ง็อก ดุก อีกด้วย

As expected Ho Chi Minh City FC confirm Toshiya Miura as new Head Coach. They also reveal the new club logo – a return to the classic roots of Saigon Port, whilst keeping the current red. pic.twitter.com/3eDR8H5zdx

— Scott Sommerville (@Saigon_Redux) January 5, 2018