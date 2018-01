อิเดกุชิซบลีดส์ ยูไนเต็ด ก่อนปล่อยให้เลโอเนซ่าใช้งาน

ลีดส์ ยูไนเต็ด ทีมจากเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ได้ตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัว โยสุเกะ อิเดกุชิ กองกลางดาวรุ่งจากกัมบะ โอซาก้า มาร่วมทีม ก่อนปล่อยให้คัลทูรัล เลโอเนซ่า ทีมระดับเซกุนด้า ลีกของสเปนจนจบฤดูกาล

📰 | #LUFC can confirm that a fee has been agreed with @Gamba_Official for the transfer of Japanese International midfielder Yosuke Ideguchi

Read more ➡️ https://t.co/f4fjhl0yyx pic.twitter.com/5TOr2JJC5I

— Leeds United (@LUFC) January 4, 2018