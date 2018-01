โทนี่ โดบลาส หาความท้าทายใหม่ในลีกฟิลิปปินส์

เซเรส เนกรอส แชมป์ลีกฟิลิปปินส์ปีล่าสุด เสริมความแข็งแกร่งในแนวรับด้วยการคว้าตัว โทนี่ โดบลาส นายทวารมากประสบการณ์ชาวสเปน แทนที่โรแลนด์ มุลเลอร์ ที่อำลาทีมเนื่องจากดูแลภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์

โดบลาสวัย 37 ปี ผ่านประสบการณ์ทั้งในสเปน, อาเซอร์ไบจัน, อิตาลี, ฟินแลนด์ และอินเดีย กับ เรอัล เบติส, เฆเรซ, เรอัล ซาราโกซ่า, ฮูเอสก้า, คอร์เนญ่า, โตเลโต้, เอ็กซเตรมาดูร่า และ ซานเฟอร์นานโด (สเปน), คาซาร์ (อาเซอร์ไบจัน), นาโปลี (อิตาลี), เอชเจเค เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) และ เดลี ไดนาโมส์ (อินเดีย) เคยคว้าแชมป์โคปา เดล เรย์ กับเบติสปี 2005, แชมป์โคปปา อิตาเลีย ปี 2014, แชมป์ลีกฟินแลนด์และแชมป์ฟินนิช คัพ ปี 2014

