เจอกันบุรีรัมย์! เซเรโซ่คว้าแชมป์เอ็มเพอเรอรส์คัพสมัย 4

รอบชิงชนะเลิศ เอ็มเพอเรอรส์ คัพ ครั้งที่ 97 จัดขึ้นที่สนามไซตามะ 2002 เป็นการพบกันระหว่าง เซเรโซ่ โอซาก้า กับ โยโกฮาม่า เอฟ.มารินอส

เริ่มเกมได้ 8 นาที เป็นมารินอสได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากโช อิโตะ และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้

เซเรโซ่ได้ประตูตีเสมอ 1-1 ในนาทีที่ 65 จากคาซูยะ ยามามูระ

หลังจากนั้นทั้ง 2 ทีมไม่มีทีมใดทำประตู จบ 90 นาทีเสมอกัน 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก 30 นาที

นาทีที่ 95 เป็นเซเรโซ่ที่ได้ประตูชัยจากโคตะ มิซูนูมะ จบ 120 นาที เซเรโซ่ โอซาก้า ชนะ โยโกฮาม่า เอฟ.มารินอส 2-1 คว้าถ้วยเอ็มเพอเรอรส์คัพไปครองเป็นที่ 4 แต่เป็นแชมป์สมัยแรกของเซเรโซ่ นับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากยันมาร์ ดีเซล เมื่อปี 1993

