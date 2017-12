OFFICIAL! ซานเฟรซเซ่ปล่อยเบิร์นส์ ต่อสัญญาพาทริก

ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า ประกาศปล่อยตัวนาธาน เบิร์นส์ กองหน้าชาวออสเตรเลีย ออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อย ส่วนอันเดอร์สัน พาทริก กองหน้าชาวบราซิลได้รับการต่อสัญญาออกไป

นาธาน เบิร์นส์ กองหน้ากึ่งปีกดีกรีทีมชาติออสเตรเลียวัย 29 ปี ย้ายเอฟซี โตเกียวเมื่อกลา่งปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนาม จึงถูกปล่อยตัวไปให้ เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ ทีมจากเอลีก ออสเตรเลีย

PLAYER NEWS | Delighted to have secured the signature of @nathanburns10 for the next two years – full story to come! #COYN #ERereTeKeo pic.twitter.com/o6kJUY0gPt

— Wellington Phoenix (@WgtnPhoenixFC) December 29, 2017