Highlight : โต๊ะเล็กไทยพ่ายเลบานอน 2-5 ชิงแชมป์เอเชีย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนาม ซินจวง ยิมเนเซียม ประเทศไต้หวัน เป็นการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2018 นัดที่ 2 กลุ่มดี ระหว่างทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเลบานอน

โดยเกมนี้ โฆเซ่ มาเรีย ปาซอส เมนเดส “ปูลปิส” กุนซือฟุตซอลไทย ส่ง 5 คนแรกชุดเดิม คณิศร ภู่พันธ์(ผู้รักษาประตู), จิรวัฒน์ สอนวิเชียร , กฤษดา วงษ์แก้ว(กัปตันทีม), ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง และรณชัย จูงวงษ์สุข ด้าน เลบานอน ภายใต้การคุมทัพของ ซาบับ โซฟามานเซ่ กุนซือเลบานอน จัดทัพ 5 คนแรกประกอบด้วย ฮุสเซน ฮามาดานี่(ผู้รักษาประตู) , อาห์เหม็ด ไคเรอร์ , อาลี ทานิท , โมฮาหมัด โคเบียสซี่ และ คาริม อาบู

GOAL! 1-0 🇱🇧 Lebanon open the scoring with an absolutely spectacular goal!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/KXKQefsKTS — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 4, 2018

เริ่มเกมครึ่งแรก นาทีที่ 4 โมฮาหมัด โคเบียสซี่ ยิงให้ เลบานอน ออกนำ 1-0

GOAL! 2-0 🇱🇧 Lebanon are in dreamland here as El Dine doubles makes it 2-0!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/3c5QlaPCiD — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 4, 2018

นาทีที่ 6 อาเหม็ด ไคเรอร์ ตัดได้ ก่อนลากเดี่ยว คลึงหลบ คณิศร ภู่พันธ์ ก่อนยิงง่ายๆ ให้เลบานอน นำห่าง ไทย เป็น 2-0

นาทีที่ 7 ไทย ได้เตะมุมฝั่งขวา กฤษดา วงษ์แก้ว ยัดมาเข้าให้ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง แปแต่ยังติดตัวบล็อค

นาทีที่ 11 ไทย ได้จังหวะลุ้นประตู มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้ซัดมุมแคบบอลยังติดเซฟประตูเลบานอน

นาทีที่ 16 ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง พักอกก่อนฮาล์ฟวอล์เล่ย์มุมแคบบอลยังติดตัวบล็อคผู้รักษาประตูเลบานอน

นาทีที่ 17 ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ง้างยิงนอกกรอบ บอลติดเซฟ จอมหนึบเลบานอน ทำให้หมดครึ่งแรก ไทย ตามหลัง เลบานอน 0-2

GOAL! 3-0 🇱🇧 A devastating counter-attack ends in a third goal for Lebanon! The favorites are being shocked here.#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/3asLsI0gGi — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 4, 2018

ครึ่งหลัง นาทีที่ 23 เลบานอน นำห่าง เป็น 3-0

จากลูกซัดก่ำกึ่งว่าจะคาบเส้นหรือไม่คาบเส้นในจังหวะเบียดแย่งระหว่าง อาลี ทานิท กับ กฤษดา วงษ์แก้ว สุดท้ายผู้ตัดสินให้ประตูกับเลบานอน นำ ไทย 3-0

GOAL! 4-0 🇱🇧 Surely no way back for Thailand now as Lebanon make it four!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/BTYXEsAi1n — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 4, 2018

นาทีที่ 25 ไทย ตัดสินใจเล่นพาวเวอร์เพลย์ ก่อนจะพลาดโดนดักได้ และเป็น ฮัสซัน ซิทุน ซัดไกลจากปากประตูตัวเองเข้าไป ช่วยให้ เลบานอน หนีห่างเป็น 4-0

GOAL! 1-4 🇹🇭 Thailand have been handed a lifeline after Lebanon concede an own goal!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/UUs1LMXuZg — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 4, 2018

นาทีที่ 28 ไทย เล่นพาวเวอร์เพลย์ และเป็น อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ซัดไปแฉลบกองหลัง เลบานอน เข้าประตู ช่วยให้ไทยไล่มาเป็น 1-4

GOAL! 4-2 🇹🇭 Comeback on the cards? Thailand get another goal back! We have an intriguing 10 minutes to go.#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/D8qyF1oY7a — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 4, 2018

ไทย ยังคงไม่ยอมแพ้ นาทีที่ 29 ศุภสุฒิ เถื่อนกลาง ยิงให้ ไทย ตาม เลบานอน เป็น 2-4

GOAL! 5-2 🇱🇧 Homsi finishes things off with a cracker of a goal!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/B7VlbBVNqS — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 4, 2018

จากนั้น ไทย ยังพยายามหาจังหวะเจาะ ทำประตู แต่เป็น เลบานอน ที่มาได้ประตูปิดท้ายจาก อาลี โฮมซี ทำให้ จบเกม ไทย พ่าย เลบานอน 2-5

สำหรับโปรแกรมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย จะลงสนามฟุซอลชิงแชมป์เอเชีย 2018 นัดสุดท้าย พบ คีร์กีซสถาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ยิมเนเซียม ภายในมหาวิทยาลัยไต้หวัน เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางบัคกาบูทีวี