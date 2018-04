ฉลองชัยชื่นมื่น! เรือใบมาดุสอยหงส์ขาว 5-0

เกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ 34 เเมนเชสเตอร์ ซิตี้เเชมป์พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล 2017/2018 เปิดเอติฮัดสเตเดียม รับการมาเยือนของทีมหงส์ขาว สวอนซี ซิตี้ ทีมอันดับ 17 ในตาราง ในเกมนี้เเมนฯซิตี้มาในระบบ 4-3-3 โดยเป๊ป กวาร์ดิโอล่า เฮดโค้ชทีมเรือใบสีฟ้า นั้นวางสามประสานในเเนวรุกอย่างเบอร์นาโด ซิลวา กาเบรียล เฆซุส เเละราฮีม สเตอร์ลิ่ง ไว้คอยล่าตาข่าย ส่วนทางด้าน สวอนซี ซิตี้ เน้นเกมรับเป็นพิเศษมาในระบบ 5-4-1 โดยมี เเอนดี้ คิง เเละ คี ซุง ยอง เป็นคู่ขาในเเดนกลาง เเละ จอร์เเดน อายิวยืนเป็นหัวหอกตัวเป้า

เริ่มเกมมา 11 นาทีเจ้าบ้านเเมนฯซิตี้ก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 อย่างรวดเร็วจากจังหวะที่ เดอ บรอยน์จ่ายบอลเข้ามาในเขตโทษเเละเป็นราฮีม สเตอร์ลิ่งที่ตวัดเข้ากลางมาเเละเป็นดาวิด ซิลบาที่วิ่งมาซัดบอลเข้าประตูไป

นาทีที่ 16 เเมนเชสเตอร์ ซิตี้ก็มาทิ้งห่างเป็น 2-0 จากการทำชิ่งระหว่างฟาเบียน เดล์ฟเเละดาวิด ซิลบาในกรอบเขตโทษก่อนที่ เดลฟ์นั้นจะจ่ายบอลเข้ามาหน้าปากประตูให้ ราฮีม สเตอร์ลิ่งแปบอลเข้าไปตุงตาข่ายแบบง่ายๆ เป็นประตูที่ 18 ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้

ในนาที 30 ทีมเรือใบสีฟ้าก็เกือบนำห่างสามลูกจากลูกเปิดทางฝั่งซ้ายเข้ามาในเขตโทษถึงเสาสองเเละเป็น เบอร์นาโด ซิลวาที่ได้ลองยิง เเต่ว่าลูคัส ฟาเบียนสกี้ นายทวารเลือดโปลิชก็เซฟไว้ได้

ถัดมา 4 นาทีเจ้าบ้านได้โอกาสอีกครั้งจากการตัดบอลได้จากกลางสนามเเละเป็นเดอ บรอยน์ที่จ่ายบอลให้กาเบรียล เฆซุสนั้นได้ยิ่งเเต่ก็เป็นฟาเบียนสกี้คนเดิมที่ป้องกันไว้ได้

จบเกมในครึ่งเวลาเเรกเจ้าบ้านเเมนเชสเตอร์ ซิตี้นำ สวอนซี ซิตี้ 2-0

