แชมป์แล้วจ้า! วูล์ฟส์ดุบุกถล่มโบลตัน 4-0

ฟุตบอลสกายเบ็ต แชมเปี้ยนชิพ นัดที่ 44 ที่สนามมาครอน สเตเดี้ยม โบลต้น วันเดอเรอรส์ ทีมอันดับ 21 เปิดบ้านรับการมาเยือนของ จ่าฝูง วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอรส์ ที่เกมนี้ผู้มาเยือนขอแค่ 1 แต้มก็จะเป็นแชมป์โดยทันที

ในครึ่งแรก เป็นหมาป่าที่ได้ 2 ประตูจาก แบร์รี่ ดั๊กลาส น.17 และเบนิค อโฟเบ้ น.45+1

Half-time at the Macron Stadium and Wolves have a healthy two-goal advantage thanks to @barrydouglas03 and Benik Afobe. The visitors are full value for their lead. #BOLvWOL pic.twitter.com/g5MuIYm962

— Wolves (@Wolves) April 21, 2018