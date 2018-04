แบกกี้ส์ตายยาก! เวสต์บรอมฮึดไล่ตีเสมอหงส์แดงท้ายเกม 2-2

เริ้มเกมมาเพียง 4 นาทีลิเวอร์พูลก็ได้ประตูขึ้นนำ 0-1 จากจังหวะที่เล่นลูกเตะมุมสั้นโดยซาเน่จ่ายบอลตัดเข้ากลางมาเเละเป็นไวจ์นัลดุมจับบอลให้เเดนนี่ อิงส์วิ่งมายิงเบอลข้าไปตุงตาข่าย

📸 Pure passion from @IngsDanny! Back on the goal trail. 👊

[0-1]#WBALIV pic.twitter.com/f7FBAob3sA

— Liverpool FC (@LFC) 21 เมษายน 2561