ใจนายหล่อมาก! โอบาเผยสาเหตุให้ลากาแซตต์ยิงจุดโทษ

ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง เผยสาเหตุที่ปล่อยให้อเล็กซองดร์ ลาคาแซ็ตต์ ยิงจุดโทษช่วงท้ายเกม และปฏิเสธโอกาสทำแฮตทริก ในเกมชนะสโต๊ค 3-0 เนื่องจากต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมที่หายเจ็บกลับมา

หัวหอกชาวกาบอง เบิกสกอร์แรกของเกมในนาทีที่ 75 จากลูกจุดโทษ และ ทำลูกที่สองของตัวเองได้ในนาที 85 ก่อนที่ช่วงท้ายเกม เคร็ก พอว์สัน ก็มาเป่าลูกจุดโทษให้กับอาร์เซน่อล โดย โอบาเมย็อง มีโอกาสที่จะทำแฮตทริคได้แต่ก็เลือกที่จะเปิดให้ทางให้ลากาแซตต์ที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมารับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปทำให้อาร์เซน่อลนำห่าง 3-0

This is what we ❤️ to see

🤜🤛 pic.twitter.com/H2y8MfJQmB

— Arsenal FC (@Arsenal) April 1, 2018