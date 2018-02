ยอมใจบ๊วยลีกวัน! โรชเดลฮึดสู้ไล่เจ๊าไก่ 2-2 ต้องแข่งใหม่

ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ต้องเหนื่อยเล่นรอบรีเพลย์ที่เวมบลีย์อีกรอบ หลังโดนสตีฟ เดวีส์ของโรชเดลไล่ตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ในเกมเอฟเอ คัพ รอบ 5 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ฟุตบอลเอฟเอ คัพ รอบ 5 ที่สนามคราวน์ ออยล์ อารีน่า โรชเดล ทีมจากลีกวัน เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ทีมจากพรีเมียร์ลีก

ครึ่งแรกนาทีที่ 26 ซอน เฮือง มิน ได้จังหวะยิง ติดเซฟ จอห์น ลิลลิส รับกระฉอกมาเข้าทาง มุสซ่า ซิสโซโก้ จ่ายถวายพานให้ เฟร์นานโด ยอเรนเต้ ล็อกหลบแนวรับ โรชเดล ก่อนยิงเน้นๆ ด้วยซ้าย บอลออกหลังเหลือเชื่อ

อีก 6 นาที คัลลั่ม แคมพ์ส วางบอลขึ้นหน้าให้ เอียน เฮนเดอร์สัน ปล่อยบอลตกแล้วยิงด้วยขวา หลุดออกหลังไปอย่างน่าเสียดาย

นาทีที่ 45 สตีเฟ่น ฮัมฟรี่ย์ส จ่ายบอลให้ แอนดรูว์ แคนน่อล ตบกลับมาให้ เฮนเดอร์สัน สอดขึ้นมาไม่ล้ำหน้าก่อนยิงผ่านมือ มิเชล ฟอร์ม เข้าไป สเปอร์สนำ 1-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 59 ลูคัส มูร่า พาบอลขึ้นมาก่อนจ่ายให้ ยอเรนเต้ ฝากต่อไปที่ ซิสโซโก้ แล้วกลับไปที่ มูร่า ที่วิ่งสอดทะลุขึ้นมายิงเข้าไป สเปอร์สตีเสมอเป็น 1-1

นาทีที่ 72 จากเตะมุมฝั่งซ้าย ฟิล แม็กนัลตี้ โหม่งไม่ขาดมาเข้าทาง วานยาม่า ยิงที่เสาไกล บอลหลุดออกน่าเสียดาย

นาทีที่ 83 ซอน เฮือง มิน จ่ายต่อให้ เดเล่ อัลลี่ โฉบมาที่เสาแรกตอกส้นกลับมาให้ ลาเมล่า ยิงติดบล็อก บอลลอยจะเข้าแต่ แมตต์ ดัน โหม่งสกัดทิ้งจากเส้น

นาทีที่ 88 อัลลี่ ได้บอลเข้าเขตโทษก่อนโดน แฮร์ริสัน แม็กกาฮีย์ สกัดล้มลง ผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษ ก่อนที่ แฮร์รี่ เคน จะยิงเข้าไป ให้สเปอร์สนำเป็น 2-1

เกมทำท่าจะจบ แต่นาทีที่ 92 ดัน เปิดจากกราบซ้าย โทบี้ อัลเดอไวเรลด์ โหม่งสกัดไม่ดี ไปเข้าทางสตีฟ เดวี่ส์ จับแล้วยิงเผาขนเข้าไป โรชเดลตีเสมอ 2-2

จบเกมเสมอกันไป 2-2 ต้องไปรีเพลย์อีกนัดที่เวมบลีย์ เพื่อหาทีมเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย พบ เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ หรือ สวอนซี ซิตี้

