รอมเหมาสอง!ผี 2-0 ตีตั๋วแปดทีมเอฟเอคัพ

โรเมลู ลูกากู เหมาสองประตูพา แมนฯยูไนเต็ด บุกชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ 2-0 เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลเอฟเอคัพ

ฟุตบอลเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 8 ทีมสุดท้ายที่สนามเดอะ จอห์น สมิธ สเตเดี้ยม ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ เปิดบ้านพบกับ แมนฯยูไนเต็ด

นาทีที่ 3 โรเมลู ลูกากู จ่ายบอลไปที่ ฆวน มาต้า ก่อนที่มาต้าจะจ่าย คิลเลอร์พาส กลับมาที่ลูกากู ล็อกหลบ คริสโตเฟอร์ ชินด์เล่อร์ ก่อนเลือกมุมยิงเสาแรกผ่านมือโจนาส ลอสเซิ่ล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดนำ 1-0

A goal for #MUFC in the third, fourth and now fifth round this season – @RomeluLukaku9 ❤️s the @EmiratesFACup! pic.twitter.com/fwfSvGtZ2K

— Manchester United (@ManUtd) February 17, 2018