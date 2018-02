BREAKING! เมสันประกาศแขวนสตั๊ดในวัย 26 ปี

ไรอัน เมสัน กองกลางชาวอังกฤษของท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์และฮัลล์ ซิตี้ ประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยในวัย 26 ปี

เมสัน ได้รับบาดเจ็บศีรษะจากการขึ้นโหม่งกับแกรี่ เคฮิลล์ กองหลังเชลซี ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2017 โดยเมสันเข้ารับการปฐมพยาบาลที่สนามเป็นเวลา 9 นาที ก่อนส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเซนต์ แมรี่ส์ ซึ่งแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยพบว่า กระโหลกศีรษะของเมสันร้าว จึงได้ทำการผ่าตัดและออกจากโรงพยาบาลใน 8 วันต่อมา

หลังจากที่เมสันได้ทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกาย แต่เขาก็ยอมรับว่าไม่สามารถกลับลงสนามได้ จึงประกาศเลิกเล่นไปในที่สุด

เมสันเป็นเยาวชนของสเปอร์สตั้งแต่ปี 1999 ก่อนได้รับโอกาสให้ลงเล่นสเปอร์สชุดใหญ่เกมแรกในเกมยูฟ่า คัพที่เอาชนะเอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น 1-0 ในปี 2008 เมสันลงเล่นให้สเปอร์ส 70 นัดตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ลงเล่น ก่อนย้ายไปเล่นให้ฮัลล์ ซิตี้ เป็นสโมสรสุดท้าย

🔶◾️ | It is with deep regret that the Club has to announce, following the head injury suffered on 22nd January 2017, @RyanMason is to retire from football with immediate effect ➡️ https://t.co/ccKiMlH6ZK pic.twitter.com/uNQ6mALO35

— Hull City (@HullCity) February 13, 2018