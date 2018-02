เจ็บอีกแล้ว! สเตอร์ริดจ์ลงสนาม 3 นาทีก่อนโดนเปลี่ยนออก

ดาเนียล สเตอร์ริดจ์ ได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง หลังลงสนามให้เวสต์บรอมวิช เพียง 3 นาทีเท่านั้น ในเกมที่เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยนบุกไปแพ้เชลซี 0-3

สเตอร์ริดจ์ ได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริง แต่ต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นเกม เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย ก่อนที่อลัน พาร์ดิว ผู้จัดการทีมต้องส่งเจย์ โรดริเกซ ลงสนามแทน

อลัน พาร์ดิว ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า “เราคงต้องใช้งานเขาอย่างระมัดระวังมากกว่านี้”

สเตอร์ริดจ์ลงสนามให้กับเวสต์บรอมวิชเป็นนัดที่ 2 หลังย้ายมาจากลิเวอร์พูลแบบยืมตัว เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงมากขึ้น

และเมื่อสเตอร์ริดจ์เจ็บอีกครั้ง จึงเกิดการล้อเลียนมากมายตามทวิตเตอร์ดังนี้

BBC Match of the Day รายงานว่า สเตอร์ริดจ์สัมผัสแค่ครั้งเดียว ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไป

Daniel Sturridge had just one touch of the ball before he was forced off through injury.#CHEWBA pic.twitter.com/uXuoLeoFub — Match of the Day (@BBCMOTD) February 12, 2018

“อาการบาดเจ็บหลอกหลอนสเตอร์ริดจ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฟอร์มอันสุดยอดสมัยจับคู่หลุยส์ ซัวเรซ กลายเป็นความทรงจำสีจางๆ” @shem_17th

It is the latest disappointing chapter in the tale of injuries that have hounded Sturridge in recent years, his golden season alongside Luis Suarez at Liverpool just a distant memory. #CHEWBA — Kipkora (@shem_17th) February 12, 2018

“ตัวของสเตอร์ริดจ์นี่ทำจากแก้วหรืออย่างไร ทำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกิน” @bennjani07

Sturridge injured after 3 mins last night for West Brom…sad but the man is made from glass — Ben Ryan (@bennjani07) February 12, 2018

“จริงๆแล้ว สเตอร์ริดจ์เป็นผู้ป่วยชั้นเยี่ยม ฟุตบอลต่างหากที่ทำลายชีวิตเขา” @shotongoal247

Daniel Sturridge: A professional hospital patient, whose career has been blighted by football 🚑⚽️ pic.twitter.com/hr5tDVBp1u — ShotOnGoal (@shotongoal247) February 12, 2018

“ที่สเตอร์ริดจ์ลงเล่นเพียง 3 นาที เพราะเขาเคารพเชลซีทีมเก่า” @paddypower

Out of respect for one of his former clubs, Daniel Sturridge has gone off after three minutes. Fair play. — Paddy Power (@paddypower) February 12, 2018

“เจ็บบ่อยขนาดนี้ เลิกเล่นดีไหม” @LabileLinkup

Sturridge injured again. He should just retire — Mān 🇫🇷 (@LabileLinkUp) February 12, 2018

อาการบาดเจ็บของสเตอร์ริดจ์จะทำให้ตัวเขาหลุดจากรายชื่อ 23 ผู้เล่นทีมชาติอังกฤษ ชุดลุยฟุตบอลโลกที่รัสเซียได้หรือไม่ โปรดติดตามกันต่อไป