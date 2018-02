อาซาร์ขอสอง! สิงห์คืนฟอร์มถล่มเวสต์บรอม 3-0 รั้งที่ 4

นาทีที่ 17 เชลซีได้โอกาสก่อน จากจังหวะโยนของ เซซาร์ อัสปิลิกวยต้า ให้ ดาวิเด้ ซัปปาคอสต้า ได้ยิงแต่ติดเซฟ เบน ฟอสเตอร์

นาทีที่ 20 อาซาร์ ขึ้นเกมมาทางขวาก่อนจ่ายให้ โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์ ได้ยิงเต็มๆแต่ติดเซฟของ ฟอสเตอร์ที่ใช้ขาป้องกันประตู

นาทีที่ 25 เอเด็น อาซาร์ พาบอลก่อนฝากไปที่ ชิรูด์ กลับไปที่อาซาร์แปเสียบเสาสองเข้าไป ให้เชลซีนำก่อนในครึ่งแรก 1-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 56 ซาโลมอน รอนดอน ไปฉกบอลจากอันเดรียส คริสเตนเซ่น ก่อนหลุดเดี่ยวแต่ยิงไปติดเซฟ ติโบลต์ กูร์กตัวส์

นาทีที่ 63 วิคเตอร์ โมเสส ขึ้นเกมทางขวาก่อนจ่ายตัดเข้าในให้ ฟาเบรกาส กำลังจะจ่ายให้ อัลบาโร่ โมราต้า ตัวสำรอง แต่กลายเป็นดีบอลเข้าทาง โมเสสอีกครั้ง แปสวนตัวฟอสเตอร์เข้าไป เชลซีนำห่าง 2-0

นาทีที่ 71 โมราต้า ได้จังหวะจ่ายบอลให้ อาซาร์ บริเวณหน้ากรอบเขตโทษฝั่งขวา ก่อนล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงหักข้อยัดเสาแรกเข้าไป

จบเกม เชลซี เอาชนะ เวสต์บรอมวิช 3-0 ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 4 มี 53 คะแนนจาก 27 นัด ส่วนเวสต์บรอมฯ รั้งบ๊วยตามเดิม แข่ง 27 นัดมี 20 คะแนน

