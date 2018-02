FOX PREVIEW: ลิเวอร์พูล-เซาแธมป์ตัน

เจอร์เก้น คล็อปป์ กล่าวติดตลกว่า ถ้ามีกฎห้ามส่งนักเตะที่เคยเล่นให้เซาแธมป์ตัน ลงสนามพบทีมเก่า เขาคงไม่มีผู้เล่นส่งลงสนามคืนนี้ ซึ่งก็เป็นอย่างที่คล็อปป์ว่า ที่คืนนี้ นักเตะ “หงส์แดง” หลายคน น่าจะได้ลงสนามพบกับเพื่อนเก่า แต่สามคะแนนจะเป็นของใคร ต้องตามลุ้นกันในสนาม

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

11 กุมภาพันธ์ 2017

เวลา 23.00 น.

สนาม : เซนต์ แมรี่ส์

ผู้ตัดสิน : มาร์ติน แอตกินสัน

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน : ปีเตอร์ เคอร์คุป , สจ๊วร์ต บูร์ท

ผู้ตัดสินที่สี่ : เควิน เฟรนด์

สถิติของทั้งสองทีมที่เคยพบกัน

เซาแธมป์ตัน ชนะ 30 นัด

เสมอ 25 นัด

ลิเวอร์พูล ชนะ 52 นัด

การพบกันครั้งล่าสุด

ลิเวอร์พูล 3-0 เซาแธมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก , 18 พฤศจิกายน 2017)

On the road again. 🔴#MyLFCMatchdayImage pic.twitter.com/aaKlQMLQqd

— Liverpool FC (@LFC) February 10, 2018