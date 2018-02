FOX PREVIEW: นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด -แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

เซนต์ เจมส์ พาร์ค เป็นสังเวียนที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดไม่ค่อยชอบจะมาเยือนเท่าไหร่ เพราะหลายครั้งพวกเขามักทำแต้มหล่นที่นี่ แต่กลับกลายเป็นช่วงที่ นิวคาสเซิ่ล อยู่ในช่วงฟอร์มตกเสียด้วย

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

11 กุมภาพันธ์ 2017

เวลา 21.15 น.

สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค

ผู้ตัดสิน : เคร็ก พอว์สัน

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน : ลี เบ็ตต์ส , ริชาร์ด เวสท์

ผู้ตัดสินที่สี่ : พอล เทียร์นี่ย์

สถิติของทั้งสองทีมที่เคยพบกัน

นิวคาสเซิ่ล ชนะ 41 นัด

เสมอ 39 นัด

แมนฯยูไนเต็ด ชนะ 84 นัด

การพบกันครั้งล่าสุด

แมนฯยุไนเต็ด 4-1 นิวคาสเซิ่ล (พรีเมียร์ลีก , 18 พฤศจิกายน 2017)

ฟอร์มก่อนหน้านี้

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

อยู่ในช่วงฟอร์มฝืดไม่ชนะใคร 5 เกมติดต่อกัน (เสมอ 3 แพ้ 2) โดยเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับ คริสตัล พาเลซ อย่างสนุก 1-1

ขณะนี้ทีมของราฟาเอล เบนิเตซ รั้งอันดับ 17 มี 25 แต้มเท่าทีมในโซนตกชั้นอย่างสโต๊ค และมีเพียงประตูได้เสียเท่านั้นที่ดีกว่า

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

กลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่น่าพอใจหลังเปิดบ้านชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ไปได้ตามเป้า 2-0

หลังจากปีใหม่มาทีม “ปีศาจแดง” มีผลงานที่น่าพอใจคือผลชนะ 4 นัด และพลาดแพ้ สเปอร์ส ในเกมเยือนแค่นัดเดียวเท่านั้น

🎥 New boy Islam Slimani was introduced to the press yesterday, and you can watch his full media briefing for free on NUFC TV.

📺 https://t.co/JK8X74oqIu #NUFC pic.twitter.com/yLxDoLHmP0

— Newcastle United FC (@NUFC) February 10, 2018