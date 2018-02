FOX PREVIEW: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ – เลสเตอร์ ซิตี้

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 00.30 น.

ผู้ตัดสิน: ไมค์ โจนส์

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน: ไซม่อน ลอง, เอียน ฮุสซิน

ผู้ตัดสินที่ 4: ไมเคิ่ล โอลิเวอร์

แข่ง 114 ครั้ง

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะ 56 ครั้ง

เสมอ 29 ครั้ง

เลสเตอร์ ซิตี้ ชนะ 29 ครั้ง

เลสเตอร์ 1-1 แมนเชสเตอร์ ซิตี (คาราบาว คัพ รอบ 5, 19 ธันวาคม 2017)

แมนเชสเตอร์ ซิตี้

เกมนี้จะยังไม่มี กาเบรียล เชซุส, ลีรอย ซาเน, ฟาเบียน เดลฟ์ และ เบนจามิน เมนดี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ขณะที่ จอห์น สโตนส์ และ ดาบิด ซิลบา ต้องรอทดสอบความฟิต แนวรับใช้ แวงซองต์ กอมปานี จับคู่กับ นิโกลัส โอตาเมนดี้ แดนกลางนำทัพโดย แฟร์นันดินโญ, เควิน เดอ บรอยน์ และ อิลคาย กุนโดกัน ขณะที่แดนหน้าใช้สามประสาน ราฮีม สเตอร์ลิง, แบร์นาโต้ ซิลวา และ เซร์คิโอ อเกวโร

ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม : เอแดร์สัน(GK), วอล์คเกอร์, กอมปานี, โอตาเมนดี้, ซินเชนโก้, แฟร์นันดินโญ, เดอ บรอยน์, กุนโดกัน, สเตอร์ลิง, ซิลวา, อเกวโร

เลสเตอร์ ซิตี้

เกมนี้จะไม่มี เวส มอร์แกน และ โรเบิร์ต ฮูธ ที่มีอาการบาดเจ็บ ขณะที่ ริยาด มาห์เรซ จะไม่ได้ลงสนามเนื่องจากปัญหาส่วนตัว แนวรับใช้ อเล็กซานดร้า ดราโกวิช จับคู่กับ แฮร์รี แม็คไกวร์ แดนกลางมี วิลฟรีด เอ็นดีดี ประสานงานกับ บิเซนเต้ อิบอร์รา ขณะที่ริมเส้นสองฝั่งเป็น อังเดรย์ เกรย์ กับ มาร์ค อัลไบรจ์ตัน แดนหน้ามี ชินจิ โอคาซากิ ล่าตาข่ายร่วมกับ เจมี วาร์ดี้

ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม :ชไมเคิล(GK), ซิมพ์สัน, ดราโกวิช, แม็คไกวร์, ฟุุชส์, อัลไบรจ์ตัน, เอ็นดีดี, อิบอร์รา, มาห์เรซ, โอคาซากิ, วาร์ดี้

Riyad Mahrez has today returned to training with the #lcfc squad: https://t.co/WbW3QaoB0f pic.twitter.com/SUeLUAguAV

— Leicester City (@LCFC) February 9, 2018