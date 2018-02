ลาเมล่าซัดปิดกล่อง!ไก่ทุบนิวพอร์ต 2-0 ลิ่วรอบ 5 เอฟเอ

เริ่มเกมมา 10 นาที แดนนี่ โรส ได้จังหวะยิงด้วยซ้ายบอลหลุดกรอบออกไป

นาทีที่ 26 มุสซ่า ซิสโซโก้ เปิดบอลจากกราบขวา บอลไปแฉลบ แดน บัตเลอร์ แบ็กซ้ายทีมเยือนเข้าประตูตัวเอง สเปอร์สนำ 1-0

นาทีที่ 34 จังหวะของ ซอน เฮือง มิน หลุดเข้าเขตโทษก่อนจ่ายให้ เอริค ลาเมล่า ยิงเข้าไป สเปอร์สนำ 2-0

A first goal in 16 months for @ErikLamela ! 🙌 #COYS pic.twitter.com/eqGjT2q7gT

ท้ายครึ่งแรกวิคเตอร์ วานยาม่า กองกลางทีมชาติเคนย่าได้จังหวะยิงไกลแต่เหินข้ามคาน จบครึ่งแรก สเปอร์สนำ 2-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 65 ลาเมล่า ได้จังหวะหลุดเข้าไปยิงแต่ติดเซฟของ โจ เดย์ นายทวารนิวพอร์ตฯ

นาทีที่ 79 เอริคเซ่น วางบอลให้ เฟร์นานโด ยอเรนเต้ ได้จังหวะยิงแต่หลุดเสาสองอย่างเหลือเชื่อ

อีก 4 นาที เดเล่ อัลลี่ ได้จังหวะหลุดเดี่ยวไปดวลกับ เดย์ แต่ยิงชนคาน พลาดได้ประตู

หมดเวลาสเปอร์สชนะ 2-0 ผ่านเข้ารอบ 5 ไปพบกับ โรชเดล วันที่ 18 กุมภาพันธ์

The players and supporters put in a performance to be proud of this evening! #AmberArmy #OneClubOneCounty #ThankYouExiles pic.twitter.com/pNBym2dxYo

— Newport County AFC (@NewportCounty) February 7, 2018