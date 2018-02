พบผีแดง! ฮัดเดอร์สฟิลด์ถล่มเบอร์มิงแฮมต่อเวลา 4-1 ลิ่วรอบ 5 เอฟเอ

ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ เข้าไปพบกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในรอบที่ 5 หลังบุกชนะเบอร์มิงแฮม ซิตี้ ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 4-1

ฟุตบอลเอฟเอ คัพ รอบ 4 นัดรีเพลย์ ที่สนาม เซนต์ แอนดรูวส์ “ลูกโลก” เบแร์มิงแฮม ซิตี้ ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพ ต้อนรับการมาเยือนของ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ ทีมจากพรีเมียร์ลีก

ในครึ่งแรกทั้ง 2 ทีมไม่สามารถทำประตูกันได้ จบครึ่งแรกเสมอกันไป 0-0

เริ่มครึ่งหลัง เป็นเบอร์มิงแฮมที่ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 52 จากเช อดัมส์

แต่ไม่นาน ฮัดเดอร์สฟิลด์ตีเสมอได้นาทีที่ 60 จากการทำเข้าประตูตัวเองของมาร์ก โรเบิร์ตส์

จบ 90 นาที เบอร์มิงแฮมเสมอฮัดเดอร์สฟิลด์อยู่ 1-1

เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่ 4 ฮัดเดอร์สฟิลด์ขึ้นนำ 2-1 จากสตีฟ มูนี่

อีก 3 นาทีต่อมา ฮัดเดอร์สฟิลด์ได้ประตูนำห่าง 3-1 จากราจิฟ ฟาน ลา ปาร์รา

นาทีที่ 106 เป็นผู้มาเยือนที่มาประตูที่ 4 ปิดท้ายจากทอม อินซ์

หมดเวลาการแข่งขัน ฮัดเดอร์สฟิลด์ บุกชนะ เบอร์มิงแฮม ไป 4-1 เข้าไปพบแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่สนามจอห์น สมิธ สเตเดี้ยม ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 00.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย

120' FULL-TIME #bcfc 1-4 #htafc: David Wagner's men will now face @ManUtd in the Fifth Round of the @EmiratesFACup on Saturday 17 February 2018 at the @johnsmithstadia; 5.30pm kick-off. Ticket information will be released shortly. (AT) pic.twitter.com/BU0gJh4BNB

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) February 6, 2018