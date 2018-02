เดโลเฟวยิงประเดิม!แตนพลิกถล่มเชลซี 4-1

ช่วงต้นเกมครึ่งแรก ติเอมูเอ้ บากาโยโก้ จ่ายบอลเสียให้ผู้เล่นวัตฟอร์ดหลายครั้ง ก่อนมาโดนสองใบเหลืองในช่วงเวลาไม่ถึง 5 นาที และโดนไล่ออกในนาทีที่ 29 เชลซีเหลือ 10 คน

จากนั้นนาทีที่ 42 ดาริล จานมาท จ่ายทะลุช่องให้ เคราร์ด เดโลเฟว จับบอลไปแตะหนีแล้วโดน ติโบลต์ กูร์กตัวส์ ล้มในเขตโทษ ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษ ก่อนที่ ทรอย ดีนี่ย์ จะสังหารไม่พลาด วัตฟอร์ดนำก่อนในครึ่งแรก 1-0

ครึ่งหลัง เชลซียังบุกไม่ขึ้น และส่ง โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์ ลงมาในสนาม นาทีที่ 65 และก็ได้ประตูตีเสมอในที่สุด นาทีที่ 82 จากจังหวะที่เอเด็น อาซาร์ หลบ อาเดรียน มาริอัปป้า นอกกรอบเขตโทษแล้วปั่นโค้งด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงาม เชลซีตีเสมอเป็น 1-1

Chelsea debut, @_OlivierGiroud_! 👍

Can he make the difference in the final 20 minutes? #WATCHE pic.twitter.com/uOncsp41zM

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 5, 2018