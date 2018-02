มันไม่ใช่! คลอปป์หัวร้อนหลังเสียจุดโทษท้ายเกม

เจอร์เก้น คลอปป์ ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล ยอมรับว่าควรจะเป็นผู้จัดการทีมที่เสียค่าปรับมากที่สุดในโลก ถ้าเขาได้ระเบิดอารมณ์หลังแฮร์รี่ เคนยิงจุดโทษในนาทีสุดท้ายให้สเปอร์สแบ่งแต้มกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ 2-2

สเปอร์สได้จุดโทษ 2 ครั้งในช่วงท้ายเกม จังหวะแรกเป็นลอริส คาริอุส ทำฟาวล์ แฮร์รี่ เคน แต่เป็นเคนที่ยิงไปตรงตัวคาริอุส ส่วนจุดโทษที่สองเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เมื่อแฟร์กิล ฟา่น ไดจ์ สกัดเอริค ลาเมล่า ล้มลงในกรอบเขตโทษ จอน มอสส์ ผู้ตัดสินจึงเข้าไปปรึกษาไลน์แมนเอ็ดเวิร์ด สมาร์ท ก่อนชี้ให้เป็นจุดโทษ และเคน ก็สังหารไม่พลาด

คลอปป์ยังคงหัวเสียเช่นเดียวกับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายล้านคน ทั้งที่น่าจะได้สามแต้มจากประตูอันสุดสวยจากโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ และทิ้งห่างสเปอร์สให้เป็น 5 คะแนนกลับเหลือแค่ 2 คะแนนเช่นเดิม

“เกมนี้เป็นเกมที่ทั้งสองทีมเล่นได้สูสีมาก เรามีโอกาสที่จะได้ฟรีคิกอยู่หลายครั้งแต่กรรมการก็ปล่อยให้เล่นต่อไป แต่สัมผัสเบาที่สุดกลายเป็นจุดตัดสินเกมทั้งหมด ซึ่งมันไม่ใช่จุดโทษ มันเป็นการแสดงชัดๆ” คลอปป์กล่าว

This is somehow a penalty pic.twitter.com/IRogZeW47r

— Salahlicious (@Salahlicious) February 4, 2018