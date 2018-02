เคน100ประตู!ไก่ได้โทษดราม่าตีเจ๊าหงส์ 2-2

แฮร์รี่ เคน ซัดจุดโทษปัญหาแต่กลายเป็นประตูที่ 100 ของเขาในพรีเมียร์ลีก ช่วยให้ สเปอร์ส ไล่ตีเสมอลิเวอร์พูล 2-2 แบ่งหนึ่งแต้มสุดมันส์

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามแอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล เปิดบ้านพบกับ สเปอร์ส

เริ่มเกมมาแค่ 3 นาที เอริค ไดเออร์ ตั้งใจลงมาช่วยเกมรับแต่ดันคืนหลังพลาด ก่อนที่ โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ จะฉกบอลไปยิงเข้าเสาไกล ให้ลิเวอร์พูลนำก่อน 1-0

นาทีที่ 22 เทรนท์ อเล็กซานเดอร์ อาร์โนลด์ เปิดบอลจากกราบขวาก่อนที่ โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน่ จะได้โหม่งแต่บอลหลุดกรอบไป จบครึ่งแรก ลิเวอร์พูลนำ 1-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 57 ซอน เฮือง มิน ได้จังหวะหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษแต่ไปติดบล็อก ลอริส คาริอุส

จากนั้นนาทีที่ 69 เดเล่ อัลลี่ พาบอลเข้าเขตโทษก่อนจะมีจังหวะเหมือนจะปะทะกับเดยัน ลอฟเรน และล้มลงในเขตโทษ แต่ผู้ตัดสินแจกใบเหลืองให้ อัลลี่ ข้อหาพุ่งล้ม

กระทั่งนาทีที่ 80 เบน เดวิส เปิดบอลจากกราบซ้ายบอลโดน คาริอุส ปัดทิ้ง มาเข้าทางปืน วิคเตอร์ วานยาม่า ตัวสำรองยิงไกลสุดสวยตุงตาข่าย สเปอร์สตีเสมอเป็น 1-1

นาทีที่ 84 จากจังหวะวางบอลขึ้นมาของ สเปอร์ส เดยัน ลอฟเรน เตะบอลแป้กไปเข้าทาง แฮร์รี่ เคน แตะหลบ คาริอุส ซึ่งก้ำกึ่งว่าสัมผัสโดนกันหรือไม่ แต่ผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษ ทว่าเกิดดราม่าซ้อนเมื่อ เคน ยิงไปติดเซฟ คาริอุส พลาดขึ้นนำอย่างน่าเสียดาย

ช่วงทดเวลาการแข่งขันนาทีที่ 91 ซาล่าห์ โชว์ความเทพกระชากผ่านแนวรับสเปอร์สสามคนเข้าไปยิงให้ลิเวอร์พูลนำเป็น 2-1

Van Dijk didn’t even touch him. No way it’s a penalty. pic.twitter.com/ZbJ5ECRTkZ

แต่ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อช่วงทดเวลาการแข่งขันนาทีสุดท้าย แฟร์กิล ฟาน ไดจ์ก ไปเตะ เอริค ลาเมล่า ในเขตโทษ ผู้ช่วยผู้ตัดสินส่งสัญญาณหา จอน มอสส์ ผู้ตัดสินหลักว่า ให้เป็นจุดโทษ และคราวนี้ เคน สังหารไม่พลาด เป็นประตูที่ 100 ของเคนในพรีเมียร์ลีก

100 @premierleague goals – congratulations from everyone at the Club to @HKane on a magnificent achievement. 🙌#OneOfOurOwn pic.twitter.com/bfHORz8uSG

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 4, 2018