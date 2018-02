OFFICIAL : ชื่นใจแฟน! โอซิลจรดปากกาอยู่ยาวปืน 3 ปี

แฟนปืนใหญ่ยิ้มแก้มปริสุดๆ หลังมิดฟิลด์จอมทัพของทีมอย่างเมซุต โอซิล ตกลงต่อสัญญากับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยโดยคาดว่าจะรับค่าเหนื่อยสูงสุดของทีมที่ราว 3 แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นเวลา 3 ปี

สโมสรอาร์เซนอลแถลงผ่านเว็บไซต์ของทีมว่าได้ต่อสัญญาจอมทัพเยอรมันออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก่อนหน้านี้อนาคตของโอซิลคลุมเครืออยู่นาน ซึ่งมีข่าวหนาหูว่าอาจจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาของเจ้าตัวกำลังจะหมดลงในซีซั่นนี้

