โคลแมนกลับมาลงสนามครั้งแรกในรอบ 11 เดือน

เซมัส โคลแมน แบ๊กขวาทีมชาติไปอร์แลนด์ของเอฟเวอร์ตัน กลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน หลังจากที่ขาหักในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อเดือนมีนาคม ปีที่แล้ว

โคลแมน ได้รับบาดเจ็บขาหัก 2 ท่อนจากจังหวะที่นีล เทย์เลอร์เข้าเสียบในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ไอร์แลนด์เสมอเวลส์ 0-0 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม

โคลแมน ต้องพักรักษาตัวอยู่เกือบ 1 ปีจนสามารถลงสนามเป็น 11 ตัวจริงเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาในเกมที่เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไป 2-1

แซม อัลลาร์ไดซ์ ผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตัน ยกย่องแบ๊กชวาไอริชว่า “เซมัสเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของทุกคนในสโมสรนี้ ด้วยการโชว์ฟอร์มที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพตลอด 90 นาที ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมหัศจรรย์มาก” นอกจากนี้ โคลแมนยังได้รับการยกย่องจากแฟนบอลให้เป็นแมน ออฟ เดอะ แมตช์ ในเกมนี้อีกด้วย

💙 | Tonight's Man of the Match, as voted for by you, is… Seamus Coleman!

