ล็อกถล่ม!หงส์หลังรั่วตกรอบเอฟเอพ่ายเวสต์บรอมฯ 2-3

นาทีที่ 6 ลิเวอร์พูลใช้บอลเพรสซิ่งตามถนัดก่อนที่ โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ จะหลุดเข้าไปดวลเดี่ยวก่อนยิงติดเซฟ เบน ฟอสเตอร์ ที่ออกมาบล็อกบอล แต่มาเข้าทาง โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน่ ชิพบอลย้อยเข้าประตูไปอย่างงดงาม ลิเวอร์พูลนำก่อน 1-0

จากนั้นนาทีเดียว คริส บรันท์ พาบอลมาให้ เจย์ โรดริเกซ ตะลุยเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงเสียบสามเหลี่ยมสวยงาม เวสต์บรอมฯ ตีเสมอเป็น 1-1

นาทีที่ 11 ทีมเยือนแรงต่อเนื่อง จากจังหวะที่คีแรน กิ๊บส์ เปิดบอลให้ โรดริเกซ วิ่งตัดหน้า อัลแบร์โต้ โมเรโน่ ก่อนยิงผ่านมือ ซิมง มินโยเล่ต์ เวสต์บรอมนำ 2-1

นาทีที่ 19 จากจังหวะเตะมุม เคร็ก ดอว์สัน โหม่งเข้าไปแล้วแต่ผู้ตัดสินเคร็ก พอว์สันเรียกวีเออาร์จนสุดท้ายตัดสินเป็นลูกล้ำหน้า ไม่ได้ประตู

อีก 4 นาที ลิเวอร์พูลได้จุดโทษจากจังหวะที่เจค ลิเวอร์มอร์ ไปทำฟาวล์ ซาล่าห์ ในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินขอเช็ค วีเออาร์อีกครั้ง ก่อนเป่ายืนยันให้เป็นจุดโทษ ก่อนที่ ฟีร์มิโน่ จะยิงแต่ดันแม่นคานอีก ตีเสมอไม่สำเร็จ

ช่วงทดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก ดอว์สัน ได้หลุดไปด้านขวา ก่อนพยายามยิงบอลโดนไม่เต็มแต่สุดท้ายเป็น โฌแอล มาทิป สกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเอง จบครึ่งแรก เวสต์บรอม พลิกนำ 3-1

ครึ่งหลัง “หงส์แดง” บุกหนักหวังพังประตูตีเสมอให้ได้ กระทั่งนาทีที่ 78 จากจังหวะขลุกขลิกในกรอบเขตโทษ ซาล่าห์ ได้จังหวะยิงด้วยซ้าย ฟอสเตอร์ได้แต่มอง ลิเวอร์พูลไล่มาเป็น 2-3

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่ม จบเกม ลิเวอร์พูล แพ้ เวสต์บรอมวิช 2-3 ตกรอบ 4 เอฟเอคัพไปแบบพลิกความคาดหมาย

📷 You'll have a big smile on your face up there tonight, big man 💙#WBA pic.twitter.com/kPbvUDmTNX

— West Bromwich Albion (@WBA) January 27, 2018