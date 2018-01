OFFICIAL: เวสต์แฮมเปิดตัวมาริโอด้วยเกมยอดฮิต (มีคลิป)

สโมสรเวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดตัวเจา มาริโอ กองกลางตัวใหม่ของทีม ด้วยการทำคลิปเลียนแบบเกมยอดฮิตยุค 90

เจา มาริโอ กองกลางชาวโปรตุเกสวัย 25 ปี ย้ายจากอินเตอร์ มิลาน มาร่วมทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในรูปแบบยืมตัว ซึ่งหลังจากเปิดตัวได้ไม่นาน ทางสโมสรได้ทำคลิปต้อนรับกองกลางรายใหม่ ด้วยการเลียนแบบเกมมาริโอ ซึ่งเป็นเกมฮิตในยุค 90 โดยล้อเลียนกับชื่อของเจ้าตัวมาเอง

ซึ่งหลังจากเปิดตัวไม่นาน ก็เรียกเสียงขำขันให้กับแฟนบอลได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

“นี่มันใช่มาริโอซะที่ไหน ของจริงอยู่นี่” @philgoaltinho

Wrong Mario, he is the real super mario👇🏻 pic.twitter.com/HZlpHSL53r

“จะดีแค่ไหนถ้าเราได้มาริโอ (บาโลเตลลี่) มาร่วมทีม แล้วค่อยเปิดตัวเกม ซูเปอร์ มาริโอ เลยไหม” @west_ham_andy

Imagine if we ended up with both, I can imagine it now, a super MARIO bros announcement 😂😂

— Andy (@West_Ham_Andy) January 26, 2018