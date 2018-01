FOX PREVIEW: เยโอวิล-แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

วันเกิดของ โจเซ่ มูรินโญ่ แถมยังเป็นการฉลองการคุมทีมครบ 100 นัดกับสังกัดปัจจุบัน วันนี้เขาจะพา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกเยือน เยโอวิล ทาวน์ ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพ รอบ 4

ฟุตบอล เอฟเอคัพ รอบที่ 4

เยโอวิล ทาวน์ (21,ลีกทู) – แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (2,พรีเมียร์ลีก)

02.55 น.

สนาม : ฮูอิช พาร์ค

ผู้ตัดสิน : พอล เทียร์นี่ย์

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน : สตีฟ ไชลด์ , ไซอัน เมสซี่ย์

ผู้ตัดสินที่สี่ : คีธ สตราวด์

สถิติที่เคยพบกัน

เยโอวิล ทาวน์ ชนะ 0 ครั้ง

เสมอ 0 ครั้ง

แมนฯยูไนเต็ด ชนะ 3 ครั้ง

ผลงานนัดล่าสุดที่เคยพบกัน

เยโอวิล 0-2 แมนฯยูไนเต็ด (เอฟเอคัพ รอบ 3 , 4 มกราคม 2015)

เยโอวิล ผ่าน แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ ทีมจากลีกวันมาได้ในรอบที่ 3 แต่ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะแค่เกมเดียว นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ เชสเตอร์ฟิลด์ 1-2

“ปีศาจแดง” ฟอร์มสุดเพอร์เฟคต์ หลังเข้าสู่ปฏิทินปี 2018 ชนะ 4 เกมติดต่อกันในทุกรายการ และยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว เกมล่าสุดบุกชนะเบิร์นลี่ย์ 1-0 จากประตูชัยของอ็องโตนี่ มาร์กซิยาล

