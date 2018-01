รูดิเกอร์มอบโชค!อาร์เซนอลเฉือนเชลซี 2-1 (2-1) เข้าชิงคาราบาวคัพ

อาร์เซนอลผ่านเข้าชิงชนะเลิศลีกคัพเวอร์ชั่นคาราบาว คัพ ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี หลังเปิดบ้านเอาชนะเชลซี 2-1 รวมผลสองนัดอาร์เซนอลชนะ 2-1

คาราบาว คัพ รอบรองชนะเลิศ ที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซี โดยเกมแรกที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ เสมอกันไป 0-0

นาทีที่ 5 เชลซีมีโอกาสขึ้นนำไปก่อนการโหม่งของเปโดร โรดริเกซ แต่กรรมการเป่าเป็นลูกน้ำหน้าไปก่อน

นาทีที่ 7 เป็นเชลซีขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการยิงของเอแด็ง อาซาร์

นาทีที่ 12 อาร์เซนอลได้ประตูตีเสมอ จากลูกเตะมุม และเป็นอันโตนิโอ รูดิเกอร์ โหม่งผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเอง

🎶 We’re the famous Arsenal and we’re going BACK to Wembley 🎶

นาทีที่ 20 วิลเลี่ยนมีโอกาสยิงให้เชลซีขึ้นนำ แต่บอลหลุดออกนอกกรอบไป

นาทีที่ 28 วิลเลี่ยนมีอาการบาดเจ็บ ต้องส่งรอสส์ บาร์คลีย์ ลงสนามแทน

จบครึ่งแรกอาร์เซนอลเสมอเชลซี 1-1

นาทีที่ 60 อาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่อเล็กซองดร์ ลากาแซตต์ จ่ายให้กรานิต ชาก้า จิ้มบอลผ่านมือวิลลี่ คาบาเยโร่ เข้าประตูไป

นาทีที่ 82 เชลซีมีโอกาสได้ประตูตีเสมอจากการโหม่งของรูดิเกอร์ แต่บอลย้อยข้ามคานออกไป

หมดเวลาการแข่งขัน อาร์เซนอลชนะเชลซีไป 2-1 รวมผลสองนัด อาร์เซนอลชนะไปด้วยประตูรวม 2-1 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปพบกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

When you can't wait until you get home to watch your match-winning goal…

Luckily for Granit, we've got a big screen for that 😂 pic.twitter.com/sYKuVqd67a

— Arsenal FC (@Arsenal) January 24, 2018