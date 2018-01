แมนยูโอเคไหม? มาเธอร์เวลล์ทำคลิปล้อเลียนอเล็กซิส

หลังจากที่เปิดตัวอเล็กซิส ซานเชช โชว์เดี่ยวเปียโน่ในฐานะสมาชิกใหม่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดได้ไม่นาน ก็มีคลิปล้อเลียนเสียแล้ว

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7 … #GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

มาเธอร์เวลล์ ทีมจากสก๊อตติช พรีเมียร์ชิพ ได้ทำคลิปเปิดตัวพีท ฮาร์ทลีย์ ปราการหลังชาวอังกฤษที่ซื้อขาดมาจากแบล็คพูล ด้วยการเล่นเปียโน แต่ดูแล้วเจ้าตัวเล่นไม่เก่งเท่าอเล็กซิส แต่จัดการทุ่มเปียโนเอาเสียเลย เรียกเสียงหัวเราะให้กับแฟนบอลไปตามๆกัน

🎹 | Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Pete6… #SIWY #MFC

Are we doing this right, @ManUtd? 👀 😜 pic.twitter.com/4d14hXW7bN

— Motherwell FC (@MotherwellFC) January 23, 2018