OFFICIAL: ปลดปุ๊บตั้งปั๊บ! วัตฟอร์ดตั้งการ์เซียเป็นกุนซือใหม่

วัตฟอร์ต แต่งตั้ง ฆาบี้ การ์เซีย กุนซือชาวสเปนเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ แทนที่ มาร์โก ซิลวาที่ถูกปลดเป็นที่เรียบร้อย โดยเซ็นสัญญากัน 18 เดือน

อดีตกองกลางตัวรับเรอัล โซเซียดัดและบียาร์เรอัล ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมรูบิน คาซาน เมื่อเดือนมิถุนายน หลังพาทีมจบอันดับ 9 บนลีกสูงสุดรัสเซีย

✍️ | #watfordfc is delighted to announce the appointment of Javi Gracia as the club’s new Head Coach on an 18-month contract.

Welcome, Javi!

Find out more here ⤵️https://t.co/tFYSWXDW8u pic.twitter.com/0TQjqQJOqR

— Watford FC (@WatfordFC) January 21, 2018