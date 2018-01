บินมาแล้ว! อเล็กซิสเตรียมเข้าตรวจร่างกายกับผี

ในตอนนี้ อเล็กซิส ซานเชช ใกล้เป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการ เพียงแค่รอการเปืดตัว

สื่อหลายสำนักต่างเห็นตรงกันว่า เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของอเล็กซิส เดินทางมาถึงสนามบินแมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับอเล็กซิส ซานเชช โพสต์ภาพตัวเองกำลังขึ้นเครื่องบินเจ็ตที่สนามบินผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ของตนเอง

ส่วนทางสื่อเองเมื่อเห็นเครื่องบินเจ็ตของอเล็กซิสบินมาถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ ก็รีบออกรถไปรอที่สนามซ้อมแคร์ริงตัน เพื่อติดตามข่าวการตรวจร่างกายของอเล็กซิสต่อไป

Alexis Sanchez has now arrived at Manchester Airport. He is now on his way to Carrington to take the medical. [Manchester Evening News] pic.twitter.com/c1ngvHixRu

— Transfer Related (@TransferRelated) January 21, 2018