OFFICIAL: วัตฟอร์ตปลดซิลวาเซ่นพ่ายจิ้งจอก

วัตฟอร์ต ได้ประกาศแยกทางกับมาร์โก ซิลวา กุนซือชาวโปรตุเกสเป้นที่เรียบร้อย หลังเก็บชัยชนะได้แค่ 2 จาก 11 นัดหลังสุด

โดยทางสโมสรได้ประกาศแถลงการณ์ ดังนี้

“เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก สโมสรเชื่อมั่นซิลวาคือคนที่ใช่และไม่รับประกันว่าทีมในพรีเมียร์ลีกจะดึงตัวเขาไปร่วมงาน เราจึงสามารถร่วมงานกับเขาได้ต่อไป

จุดเปลี่ยนของการตัดสินใจในครั้งนี้คือการมีทีมอื่นพยายามดึงตัวเขาไปร่วมงาน ซึ่งผู้บริหารของสโมสรเชื่อว่าได้เห็นความตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ของสโมสรในระยะยาว

เพื่อความสำเร็จและความมั่นคงของสโมสร ทางผู้บริหารจึงเห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทางสโมสรจะรีบหาตัวแทนโดยเร็ว และจะไม่ออกความเห็นใดๆ จนกว่าจะได้ผู้จัดการทีมคนใหม่”

📝 | #watfordfc has parted company with Marco Silva.

The Club will seek to make a swift appointment and there will be no further comment until that appointment has been made.

More here ⤵️https://t.co/vQbbURcTbn

— Watford FC (@WatfordFC) January 21, 2018