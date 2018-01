ใกล้เข้ามาอีกนิด! นอร์วู้ดยืนยันอเล็กซิสเข้าตรวจร่างกายคืนนี้

อเล็กซิส ซานเชช ใกล้จะเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้าไปทุกขณะ หลังเคร็ก นอร์วู้ด ช่างภาพประจำสโมสรได้โพสผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า

“อเล็กซิส ซานเชช พร้อมเฟร์นันโด เฟลิเซวิช เอเยนต์ส่วนตัว ได้เดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์เมื่อตอนเช้า (ตามเวลาท้องถิ่น) และจะเข้ารับการตรวจร่างกายที่แคร์ริงตันในช่วงบ่าย” ซึ่งจะตรงกับเวลาค่ำตามเวลาประเทศไทย

Alexis Sánchez, along with agent Fernando Felicevich due into Manchester this morning with the players medical at Carrington scheduled for this afternoon.

— Craig Norwood (@CraigNorwood) January 21, 2018