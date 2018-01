BREAKING! คาร์ริคแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาลก่อนรับงานโค้ชต่อ

ไมเคิ่ล คาร์ริค กองกลางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศอำลาชีวิตการค้าแข้งหลังฤดูกาลนี้ ก่อนเข้าร่วมเป็นสตาฟฟ์โค้ชของโจเซ่ มูรินโญ่ในภายหลัง

โจเซ่ มูรินโญ่ ได้กล่าวถึงกองกลางรายนี้ว่า “ผมคิดถึงการเลิกเล่นฟุตบอลหลังจบฤดูกาล ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วเพราะอาการบาดเจ็บ การตัดสินใจเลิกเล่นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมและตัวเขาเอง เราทุกคนต่างมีความสุขหลังจบฤดูกาล และคาดหวังว่าเขาจะร่วมกับงานกับเรา เว้นแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนใจ ซึ่งทางสโมสรก็เคารพในการตัดสินใจของเขา”

“ผมยินดีกับการตัดสินใจของเขานะ หวังว่าเขาจะกลับมาลงเล่นอีกครั้ง”

“หลังจากที่เขาไม่ได้ซ้อมมาร่วมเดือน เขาก็กลับมาอีกครั้งในสัปดาห์ที่สอง เพราะเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญสำหรับเรา”

คาร์ริคลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมา 12 ปี คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 5 สมัย, แชมป์ลีกคัพ 3 สมัย, แชมป์เอฟเอ คัพ,แชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และแชมป์ยูโรป้าลีกอย่างละ 1 สมัย แต่ในฤดูกาล 2017-18 ลงเล่นเพียง 1 นัดเท่านั้น เนื่องจากต้องรักษาตัวจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ถึงคาร์ริคถึงอำลาการค้าแข้งไปแล้ว แต่ก็ยังวนเวียนอยู่ที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในฐานะโค้ชทีมชุดใหญ่

