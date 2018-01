ไร้อเล็กซิส! ปืนบ้อท่าบุกแพ้บอร์นมัธ 1-2

ครึ่งแรก บอร์นมัธ เปิดเกมรุกสู้กับอาร์เซน่อลได้ดี แต่ยังไม่มีประตู เสมอกันอยู่ 0-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 52 อเล็กซ์ อิโวบี้ แทงบอลให้ เอ็กตอร์ เบเญริน หลุดเดี่ยวไปยิงติดเซฟ อาสเมียร์ เบโกวิช แต่บอลยังปลิ้นเข้าประตู อาร์เซน่อลนำก่อน 1-0

นาทีที่ 70 ไรอัน เฟรเซอร์ ได้จังหวะเปิดเข้ากรอบเขตโทษก่อนที่ คัลลั่ม วิลสัน จะเข้าชาร์จบอลตัดหน้า ปีเตอร์ เช็ก ทำให้บอร์นมัธ ตีเสมอเป็น 1-1

อีก 4 นาที ต่อมา วิลสัน พักบอลได้ในเขตโทษก่อนจ่ายบอลให้ จอร์ดอน ไอบ์ ยิงเต็มข้อเข้าไป บอร์นมัธนำเป็น 2-1

ช่วงเวลาที่เหลือ “ปืนใหญ่” พยายามโหมบุกหวังตีเสมอแต่ไม่เป็นผล จบเกมบอร์นมัธ ชนะ อาร์เซน่อล 2-1 เก็บเพิ่มเป็น 24 แต้ม ขยับมาอยู่อันดับ 13 ส่วน อาร์เซน่อล มี 39 คะแนน รั้งอันดับ 6 เท่าเดิม

Amazing win for us today. Huge effort by the whole team, big game again next week! 🍒⚽️💪🏻 #PremierLeague pic.twitter.com/vLsULqu0mv

— Asmir Begovic (@asmir1) January 14, 2018