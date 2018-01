ยิ่งกว่าไก่ย่าง! หงส์ 5 ดาวปราบซิตี้แพ้เกมแรกสุดติ่ง 4-3

เริ่มเกมครึ่งแรกมา 9 นาที โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน่ ให้บอลมาที่ อเล็กซ์ อ็อกเหล็ด แชมเบอร์เลน กระชากบอลมาก่อนสบช่องยิงไกลเสียบเสาสองสุดสวย ลิเวอร์พูลนำก่อน 1-1

ท้ายครึ่งแรกนาทีที่ 41 จากจังหวะบอลยาวโยนมาทางซ้าย โจ โกเมซ แบ็กขวาเจ้าบ้าน โดน เลรอย ซาเน่ ฉกบอลก่อนเลี้ยงลุยเข้าเขตโทษแล้วยิงด้วยซ้ายยัดเสาแรกหนีมือ ลอริส คาริอุส ที่ปิดมุมไม่ดี ตุงตาข่าย เสมอกันก่อนในครึ่งแรก ที่ 1-1

ครึ่งหลังนาทีที่ 59 แชมเบอร์เลน ทะลุขึ้นมาอีกครั้งก่อนจ่ายบอลให้ ฟีร์มิโน่ เบียดชนะ สโตนส์ ก่อนกระดกบอลข้ามตัว เอแดร์สัน เข้าไป ให้ลิเวอร์พูลนำเป็น 2-1

จากนั้น “หงส์แดง” เพรสซิ่งแดนบนต่อเนื่องเล่นเอา แมนฯซิตี้ เสียบอลในแดนตัวเอง นาทีที่ 62 โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ ฉกบอลจาก นิโคลัส โอตาเมนดี้ ก่อนจ่ายให้ ซาดิโอ มาเน่ ยิงด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเสาแรก ให้ลิเวอร์พูล นำเป็น 3-1

จากนั้นอีก 6 นาที “หงส์แดง” ที่กำลังติดเครื่องมาได้ลูกที่ 4 จากจังหวะที่เอแดร์สัน ออกมาตัดบอลนกอกกรอบเขตโทษแต่เคลียร์ทิ้งไม่ดี เจอ ซาล่าห์ สวนตูมเดียวไม่เหลือ เจ้าบ้านนำ 4-1

