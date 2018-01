เจอกันซัมเมอร์! ไลป์ซิกไม่ปล่อยเกอิต้าเดือนนี้

สโมสร อาร์เบ ไลป์ซิก ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ปล่อย นาบี้ เกอิต้า กองกลางชาวมาลีไปร่วมทีมลิเวอร์พูลภายในเดือนมกราคมอย่างแน่นอน

เกอิต้า ว่าที่สมาชิกที่ลิเวอร์พูลด้วยราคา 51 ล้านปอนด์จะเดินทางมาร่วมทีมในเดือนกรกฎาคม แต่ลิเวอร์พูลต้องการดึงตัวเขามาร่วมทีมภายในเดือนนี้โดยทันที

ราล์ฟ รังนิก ผู้อำนวยการสโมสรอาร์เบ ไลป์ซิก กล่าวว่า

“เราไม่อนุญาตให้ลิเวอร์พูลดึงตัวเกอิต้ามาร่วมทีมในเดือนนี้ ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะยื่นสัญญาใหม่ก็ตาม”

“เราไม่ใช่สโมสรที่ขายนักเตะเพื่อทำกำไร ถึงแม้ว่าเราจะบรรลุข้อตกลงที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่กับกรณีนี้”

OFFICIAL: Naby #Keïta will remain an #RBLeipzig player until 30th June 2018. We wish to put the speculation about a January move to @LFC to bed. pic.twitter.com/Cilx09m24e

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 14, 2018