“เตเวซ” ยันไม่เสียดายหลังล้มเหลวที่จีน

คาร์ลอส เตเวซ ศูนย์หน้าตัวใหม่ โบค่า จูเนียร์ส ทีมดังในอาร์เจนติน่า ยืนยันว่าเขาไม่เสียดายที่ไปค้าแข้งที่จีน กับเซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว

ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนติน่า ทำประตูในลีกจีนไป 4 ประตู จากการลงสนาม 20 นัด ทั้งที่รับค่าเหนื่อยสุดแพง 600,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เจ้าตัวถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมืออาชีพเนื่องจากเจ็บบ่อยและหลายครั้งโดนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องความทุ่มเท

อดีตแข้ง แมนฯซิตี้ เพิ่งเซ็นสัญญา 2 ปี กับโบค่า และตั้งเป้าหมายสำคัญพาทีมคว้าแชมป์โคปา ลิเบอตาโดเรส คัพ

“ผมอยากจะใช้เวลากับโบค่าให้ได้มากที่สุดเพราะมันเป็นช่วงท้ายของผมในชีวิตนักฟุตบอลแล้ว ผมต้องการสนุกกับมัน”

"I haven't got many years left in football and to be at a #WorldCup, for a player of my age, it would be something beautiful and it would be a sign of recognition too"

