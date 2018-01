ว่ากันใหม่ ! สิงห์เจ๊าปืน 0-0 ตัดเชือกลีกคัพนัดแรก

“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี มีโอกาสบุกทำสกอร์ใส่หลายครั้งแต่จบไม่ลงทำได้แค่เสมอ อาร์เซน่อล 0-0 ในศึกฟุตบอล ลีก คัพ รอบรองชนะเลิศ นัดแรก ต้องไปลุ้นกันใหม่ในเกมที่สอง

ฟุตบอล ลีก คัพ รอบรองชนะเลิศ นัดแรก เชลซี เปิดสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ พบ อาร์เซน่อล

ครึ่งแรกนาทีที่ 22 จังหวะลุ้นครั้งสำคัญของอาร์เซน่อล เมื่อ แจ็ค วิลเชียร์ ตักบอลให้ อเล็กซองดร์ ลาคาแซ็ตต์ หลุดกับดักล้ำหน้าไปแต่ยิงข้ามคานอย่างน่าผิดหวัง

อีก 2 นาทีถัดมา วิคเตอร์ โมเซส มีจังหวะได้ตัดจากขวาเข้าในก่อนยิงด้วยซ้าย บอลติดเซฟของ ออสปิน่า จบครึ่งแรกยังเสมอ 0-0

ช่วงต้นครึ่งหลังวิลเชียร์ ได้รับบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหว ต้องส่งเอา โมฮัมเหม็ด เอลเนนี่ ลงมาแทน

จากนั้นเชลซีได้โอกาสบุกเยอะกว่าแต่จังหวะใกล้เคียงยังมีน้อย นาทีที่ 75 วิลเลี่ยน ได้จังหวะยิงไกลแต่ก็ยังไม่ผ่านเซฟของ ออสปิน่า

ช่วงเวลาที่เหลือ เจ้าถิ่นพยายามฮึดแต่ก็ไม่เป็นผล จบเกมเสมอกัน 0-0 ต้องไปเตะกันอีกนัดที่ เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม วันที่ 24 มกราคม

It's all to play for at the Emirates #CFCvAFC pic.twitter.com/Mb4vpZDMcD

— Arsenal FC (@Arsenal) January 10, 2018