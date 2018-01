หม้อเล็งตั้งกุนซือไอร์แลนด์เหนือแทน “ฮิวจ์ส”

สโต๊ค ซิตี้ เปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างด่วนด้วยการปลด มาร์ค ฮิวจ์สที่ผลงานช่วงหลังในลีกไม่เป็นไปตามเป้า และล่าสุดตกรอบ 3 เอฟเอ คัพ พร้อมเล็งเป้า ไมเคิ่ล โอนีล กุนซือทีมชาติไอร์แลนด์เหนือ คุมทีมต่อ

ฮิวจ์ส พา สโต๊ค หล่นไปอยู่ในอันดับที่ 18 ของตาราง ต่อด้วยความพ่ายแพ้ต่อ โคเวนทรี ซิตี้ ในศึกเอฟเอ คัพ เมื่อคืนที่ผ่านมา บอร์ดบริหารจึงตัดสินใจปลดกุนซือชาวเวลส์ออกจากตำแหน่ง เพื่อไม่ให้สถานการณ์ย่ำแย่ไปกว่านี้

“สโต๊ค ซิตี้ยืนยันว่าได้ยกเลิกสัญญากับมาร์ค ฮิวจ์ส เรียบร้อยแล้ว”

CLUB STATEMENT: Stoke City can confirm that the contract of manager Mark Hughes has been terminated with immediate effect.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/pSaThNUO2H

— Stoke City FC (@stokecity) January 6, 2018