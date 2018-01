คอนเต้เซ็ง ! สิงห์ส่งสำรองบุกเจ๊านอริช 0-0

“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ชุดผสมทำได้แค่บุกไปเสมอกับ นอริช ซิตี้ ทีมจาก เดอะ แชมเปี้ยนชิพ 0-0 ในศึกเอฟเอ คัพ อังกฤษ รอบ 3 เพิ่มโปรแกรมให้ตัวเองโดยใช่เหตุเมื่อต้องไปแข่งรีเพลย์อีกนัด

ฟุตบอล เอฟเอ คัพ อังกฤษ รอบ 3 นอริช ซิตี้ ทีมอันดับ 13 ในศึกเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ที่ช่วงนี้ฟอร์มดี ไม่แพ้ใครติดต่อกัน 3 นัด พบกับ เชลซี อันดับ 3 พรีเมียร์ลีก ที่ส่งผู้เล่นชุดผสมลงสนาม แต่น่าสนใจคือ ดาวิด ลุยซ์ แนวรับบราซิเลี่ยน กลับมาเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบสองเดือนเศษ

ครึ่งแรก เชลซี ยังต่อเกมกันไม่ติด แทบไม่มีโอกาสจะๆ ลุ้นทำประตู และเกือบโดนนำเมื่อ จอช เมอร์ฟี่ ได้บอลหลุดเข้าเขตโทษฝั่งซ้าย จะปาดให้ อเล็กซ์ พริทชาร์ด แต่บอลล้นออกข้าง จบครึ่งแรก เสมอกัน 0-0

ครึ่งหลัง นาทีที่ 53 วิลเลี่ยน ลากบอลจากกลางสนามมาถึงหน้ากรอบเขตโทษก่อนได้จังหวะยิงแต่บอลติดเซฟ แองกุส กันน์ ปัดออกหลังไปได้

นาทีที่ 71 จากลูกเตะมุมทางฝั่งขวา วิลลี่ กาบาเยโร่ นายทวารสำรองเชลซี ชกบอลพลาด เข้าทาง เมอร์ฟี่ ยิงสวนแต่ติดบล็อกแนวรับทีมเยือนออกหลังไปอีก

ช่วงท้ายเกม ดาวิเด้ ซัปปาคอสต้า ได้จังหวะยิงสองครั้งสองครา จังหวะแรกติดเซฟ กันน์ และอีกจังหวะหนึ่ง หลุดออกหลังไป

