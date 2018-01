นำก่อนไม่ได้เปรียบ! แมนเชสเตอร์ซิตี้ไล่ถล่มเบิร์นลีย์ 4-1

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พลิกสถานการณ์ที่โดนเบิร์นลีย์นำ 1-0 ตลอดครึ่งแรก มายิง 4 ลูกรวดในช่วงครึ่งหลัง ผ่านรอบ เอฟเอคัพรอบ 4 ต่อไป

เกมเอฟเอ คัพ รอบสาม ที่สนามเอติฮัด สเตเดี้ยม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จ่าฝูงพรีเมียร์ลีก เปิดบ้านการมาเยือนของ เบิร์นลีย์ เพื่อนร่วมลีก

นาทีที่ 25 เป็นเบิร์นลีย์ที่ช็อกแฟนบอลเจ้าบ้าน ขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการยิงของแอชลีย์ บาร์นส์

นาทีที่ 28 เฟอร์นันดินโญ่ มีโอกาสได้สับไก แต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 37 ราฮีม สเตอร์ลิง จ่ายให้โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ แต่บอลยังเหินข้ามคานออกไป จบครึ่งแรกเบิร์นลีย์บุกมานำอยู่ 1-0

นาทีที่ 56 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตีเสมอ 1-1 จากจังหวะเล่นฟรีคิกเร็ว และเป็นเซร์คิโอ อเกวโร่ที่ฉีกหนีแนวรับเบิร์นลีย์ หลุดเข้าไปยิงง่ายๆ

นาทีที่ 58 เจ้าถิ่นแซงนำ 2-1 จากอเกวโร่คนเดิมที่แตะหลบ นิค โอ๊ป นายทวารเบิร์นลีย์ หลุดเข้าไปยิงโล่งๆ

นาทีที่ 71 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ นำห่าง 3-1 จากการล้มตัวยิงของเลรอย ซาเน่

นาทีที่ 82 เป็นเจ้าถิ่นที่ได้ประตูปิดท้าย 4-1 จากจังหวะที่โป๊ปตัดบอลพลาด ปล่อยให้ซาเน่จ่ายให้แบร์นาโด้ ซิลวา ตัวสำรองได้เข้าไปยิงแบบนิ่มๆ

หมดเวลาการแข่งขัน เป็นแมนเชสเตอร์ ซิตี้ที่เปิดบ้านชนะเบิร์นลีย์ 4-1 ผ่านเข้าสู่รอบ 4 ต่อไป

Happy about the victory and to turn around a hard match with that brace. Great teamwork all around, and ready to move on. C'mon, City! #FACup pic.twitter.com/UfdG59tFuD

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 6, 2018