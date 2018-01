BREAKING จบมหากาพย์! หงส์โอเคปล่อย “คูตี้” ซบบาร์ซ่า 142 ล้านป.

จบเรื่องราวยืดเยื้อข้ามปี ล่าสุด ลิเวอร์พูล ตอบตกลงขาย ฟิลิเป้ คูตินโญ่ เพลย์เมกเกอร์บราซิเลียน ให้กับบาร์เซโลน่า ด้วยค่าตัว 142 ล้านปอนด์

ก่อนหน้านี้ อดีตดาวเตะอินเตอร์ มิลานถอนตัวออกจากทีมชุดเปิดบ้านชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-1 ด้วยอาการบาดเจ็บต้นขา ซึ่งเจอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือ “หงส์แดง” พาลูกทีมเดินทางไปเก็บตัวช่วงสั้นๆที่ดูไบ แต่คูตินโญ่ ไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วย

การจ่ายเงินของ บาร์เซโลน่า จะเป็นการจ่ายเงินดาวน์งวดแรก จากนั้นจะจ่ายตามเงื่อนไขการคว้าแชมป์ หรือการลงสนามครบจำนวนนัด , การยิงประตูครบตามที่ตกลงกันไว้

คาดว่า “หงส์แดง” กำลังมองไปที่สองเป้าหมายหลักอย่างด่วนที่สุดคือ โตม่าส์ เลอมาร์ ของโมนาโก หรือ ริยาด มาห์เรซ ของ เลสเตอร์ ซิตี้

Coutinho travelling to Barcelona tonight. Official confirmation tonight possible, or tomorrow.

— paul joyce (@_pauljoyce) January 6, 2018