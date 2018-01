ลูกากูซัดปิดกล่อง! ผีอัดแกะ 2-0 เข้ารอบ 4 เอฟเอคัพ

โรเมลู ลูกากู หายบาดเจ็บที่ศีรษะลงมาเป็นตัวสำรองก่อนซัดปิดกล่องพา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอาชนะ ดาร์บี้ เคาน์ตี้ 2-0 ในศึกเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 3

ฟุตบอล เอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 3 ที่สนาม โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อดีตแชมป์รายการนี้ 12 สมัย พบ ดาร์บี้ เคาน์ตี้ ทีมจาก แชมเปี้ยนชิพ

ครึ่งแรกเป็น “ปีศาจแดง” เจ้าถิ่น มีโอกาสพับสนามบุกใส่ฝ่ายเดียว โดย มาร์คัส แรชฟอร์ด มีโอกาสจบสกอร์แบบน่าได้ถึง 3 ครั้ง แต่ยิงออกเอง 1 ครั้ง ส่วนอีกสองครั้งติดเซฟ สก็อตต์ คาร์สัน นายทวารทีมเยือน จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0

ครึ่งหลัง แมนฯยูไนเต็ด ส่ง ลูกากู ลงมาเสริมเกมรุก ก่อนจะได้โอกาสโหม่งนาทีที่ 55 จากจังหวะเปิดของ แรชฟอร์ด แต่หลุดออกหลังไป

นาทีที่ 71 เจสซี่ ลินการ์ด ไหลบอลให้ แรชฟอร์ด ได้จังหวะยิงด้วยขวาแต่ชนเสาหลุดออกไป พลาดได้ประตูอีกครั้ง

นาทีที่ 84 ปอล ป็อกบา วางบอลให้ ลินการ์ด วอลเล่ย์ด้วยขวาบอลเสียบเสาไกลสุดสวย ช่วยให้ “ปีศาจแดง” นำไปแล้ว 1-0

ท้ายเกมดาร์บี้ ดันเกมสูงหวังทำประตูตีเสมอ ก่อนที่จะโดนสวนกลับในนาทีสุดท้าย เป็น อ็องโตนี่ มาร์ซิยาล จ่ายเข้าเขตโทษให้ ลูกากู ยิงลอดขา คาร์สัน เข้าไป จบเกม แมนฯยูไนเต็ด เอาชนะ ดาร์บี้ 2-0 ผ่านเข้าสู่รอบ 4 ได้สำเร็จ

สถิติหลังเกมที่น่าสนใจ

Incredible effort, but two late goals see #DCFC fall to defeat at Old Trafford in the @EmiratesFACup this evening… pic.twitter.com/pSKFMoIX9Z

— Derby County (@dcfcofficial) January 5, 2018