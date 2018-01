ประเดิมสวย ! ฟาน ไดจ์ก โขกชัยพา “หงส์แดง” พิชิต 2-1 เข้ารอบ 4 เอฟเอคัพ

ครึ่งแรกนาทีที่ 34 เอ็มเร่ ชาน จ่ายบอลเข้าไปในเขตโทษให้ อดัม ลัลลาน่า ที่กำลังจะเกี่ยวบอลก่อนโดน เมสัน โฮลเกต เข้าสกัดในเขตโทษ ผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษก่อนที่ เจมส์ มิลเนอร์ จะสังหารเข้าไปไม่พลาด ลิเวอร์พูล นำก่อน 1-0

จากนั้น “หงส์แดง” พยายามทำเกมรุกหวังทำประตูที่สองแต่ยังไม่เป็นผล จบครึ่งแรก เจ้าบ้านนำ 1-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 56 อเล็กซ์ อ็อกเหล็ด แชมเบอร์เลน จ่ายบอลให้ อดัม ลัลลาน่า ได้จังหวะหลุดเดี่ยวไปดวลกับจอร์แดน พิคฟอร์ด แต่สุดท้ายยิงหลุดออกหลังไปเอง

นาทีที่ 67 เอฟเวอร์ตัน ฉวยโอกาสเล่นเกมโต้กลับจากลูกเตะมุมเสียของ ลิเวอร์พูล สุดท้ายเป็นอเดโมล่า ลุคแมน ลากตัดเข้าในก่อนจ่ายให้ ฟิล ยากิลก้า ที่จ่ายย้อนมาให้ กิลฟี่ ซิเกิร์ดส์สัน ยิงเข้าไป เสมอกันที่ 1-1

Derby debut. Late winner. Scores in front of the Kop. 👏 pic.twitter.com/gVLG3VBnat

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2018